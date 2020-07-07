РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 7 июл. В подмосковном Красногорске отменили предварительную запись на занятия и мастер-классы, которые в летний период проводят на парковых территориях, сообщается на официальной странице МАУК «Парки Красногорска» в соцсети «ВКонтакте».

«Друзья, важная информация по летним мастер-классам в парках Красногорска. В связи с подписанием губернатором Московской области постановления, снимающего в Подмосковье ряд ограничений, мы обновили список наших летних мастер-классов. Также обращаем ваше внимание, что в предварительной записи на занятия больше нет необходимости», - говорится в сообщении.

Все мероприятия абсолютно бесплатны.

«С нетерпением ждем вас в наших парках!» - заключается в материале.