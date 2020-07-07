РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 7 июл. Жители подмосковного Красногорска могут пересечь Ильинское шоссе в подмосковном Красногорске по новому надземному переходу, сообщил начальник управления транспорта, связи и дорожной деятельности администрации муниципалитета Евгений Владимирский.

Техническое открытие объекта состоялось во вторник. Однако, работы по благоустройству территории продолжаются.

«Сегодня (во вторник – ред.) технически открылся пешеходный переход через Ильинское шоссе. Он позволяет переходить от БЦ «Красногорск-Плаза» в сторону дома №2 по Павшинской улице. Переход сделан с соблюдением условий доступной среды», - сказал Владимирский.

Он добавил, что основная цель строительства данного пешеходного перехода – ускорить движение автомобилей по Ильинскому шоссе. Кроме того, надземный переход гораздо безопаснее для пешеходов, чем наземный.

«Сейчас этот пешеходный переход пока вводится, заканчивается благоустройство. Светофорный объект пока будет функционировать. Мы ожидаем, что в конце нынешней недели – начале следующей он будет отключен», - отметил Владимирский.

По его словам, в дальнейшем с этого перехода можно будет выходить на развязку Волоколамского и Ильинского шоссе, чтобы дойти, например, до ТЦ «Июнь».

При этом он отметил, что существующий наземный переход будет закрыт.