РИАМО - 7 июл. Уровень безработицы в Подмосковье составляет более 3%, при этом есть более 40 тысяч свободных вакансий, сообщила первый заместитель министра социального развития Московской области Надежда Ускова.

«Уровень регистрируемой безработицы в Московской области составляет 3,09%. Это высокая цифра. В прошлом году на эту дату она была в несколько раз меньше. Численность безработных, состоящих на учете в центрах занятости, порядка 135 тысяч, это почти в пять раз больше, чем на конец января», - сказала Ускова в ходе парламентских слушаний в Мособлдуме по обсуждению поправок в Трудовой кодекс России об удаленной работе.

Она отметила, что при этом есть более 40 тысяч свободных вакансий.