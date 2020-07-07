РИАМО - 7 июл. Предприятие «Агрокультура Групп» начало строительство пятого этапа тепличного комплекса на территории городского округа Кашира, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«С 2015 года компанией было реализовано четыре этапа строительства теплиц общей площадью 79,8 гектара. Сейчас активные работы начались по строительству пятой очереди тепличного комплекса по производству ягодной и овощной продукции в защищенном грунте площадью 20 гектара», - сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

Он добавил, что в настоящее время завершают работы по вертикальной планировке, бетонированию фундаментов и по устройству верхнего контура отопления, ведется монтаж металлических конструкций и возводится котельная.

Параллельно ведутся работы по остеклению объекта.

Объем инвестиций в проект составит 6,1 миллиарда рублей. На сегодняшний день в строительство комплекса вложено порядка 2 миллиардов рублей.