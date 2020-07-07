РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 июл. В подмосковном Подольске в парке имени Виктора Талалихина 10 июля пройдет бесплатная тематическая встреча для будущих мам по планированию родов, сообщается в группе «Парк культуры и отдыха имени В.Талалихина| Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Приглашаем будущих мам на любых сроках на бесплатные тематические встречи с тренерами и специалистами студии «ШАНТИ-Baby». Первая встреча для будущих мам по теме «План родов» в парке на лужайке возле спортивной площадки состоится в пятницу, 10 июля, с 11:00 до 12:30. На ней поговорим про план родов - какой он может быть, как выделить из плана то, что важно. Вход свободный, по записи», - говорится в сообщении.

С собой нужно взять головной убор и удобную одежду. Запись на встречу по телефону: 8(925)355-78-95.