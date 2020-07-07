РИАМО - 7 июл. Вторую очередь строительства объектов международного центра торговли на территории бизнес-парка «Гринвуд» запустили в Красногорск, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

В состав второй очереди международного центра торговли «Гринвуд» входит многофункциональный комплекс, включающий гостиницу, два апартаментных корпуса, вертолетную площадку, выставочный центр и офисные комплексы. Общая площадь международного центра торговли – 136 тысяч квадратных метров.

«Этот проект реализуется совместно с нашими китайскими партнерами. Объем инвестиций в строительство – почти 10 миллиардов рублей. Проект значим для Московской области: на территории региона будет создано свыше 4 тысяч рабочих мест», – отметила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Наталья Егорова.

Бизнес-парк «Гринвуд» — один из крупнейших деловых центров в Московском регионе. Он располагает развитой инфраструктурой и предоставляет услуги и сервисы, необходимые для успешного ведения бизнеса.