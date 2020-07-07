РИАМО - 7 июл. В столице во вторник температура достигла 30 градусов, это случилось четвертый раз за лето и первый раз в июле, сообщается на сайте «Метеоновости».

«7 июля в 14 часов в Москве на ВДНХ температура воздуха достигла отметки 30 градусов. Впервые в этом месяце! Столица оказалась во власти воздуха, пришедшего в центральную Россию с Турции, где накануне отмечалась рекордно высокая температура», - говорится в сообщении.

Для сравнения, в 2010 году к 7 июля в мегаполисе было семь случаев такой жаркой погоды.

Из-за жары на семи станциях МЦК во вторник начали бесплатно раздавать питьевую воду. Бутылки с водой раздают на станциях «Андроновка», «Локомотив», «Бульвар Рокоссовского», «Владыкино», «Окружная», «Стрешнево» и «Зорге».

Во вторник в Подмосковье и Москве прогнозируется переменная облачность, дождь, местами ожидаются ливни и град. При грозе порывы ветра могут достигать 12-17 метров в секунду.

Температура воздуха в мегаполисе может подняться до плюс 33 градусов, а по Подмосковью – до 35 градусов.