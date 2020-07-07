РИАМО - 7 июл. В Московской области резиденты индустриальных парков увеличивают арендуемые площади, так, ООО «Баузент-Рус» разместил свое новое производство на территории индустриального парка «Строй парк», говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки региона.

Теперь общая площадь занимаемых помещений ООО «Баузент-Рус» составляет 30 тысяч квадратных метров. Компания провела диверсификацию на новых площадях. Теперь фирма будет также выпускать оконные конструкции. Ранее предприятие занималось изготовлением сухих строительных смесей. Ее продукцию используют при строительстве жилых домов в Подмосковье.

«Мы видим, что спрос на инвестиционные площадки региона растет: появляются новые резиденты, предприниматели заключают договора на дополнительные территории. Развитая инфраструктура делает индустриальные парки привлекательными для представителей различных направлений», - сказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Наталья Егорова.

Она добавила, что предприниматели, которые хотят подобрать инвестиционную площадку для своего бизнеса, могут подать заявку на портале invest.mosreg.ru.