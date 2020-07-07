РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 июл. Подольский «Водоканал» 13 июля проведет внутриквартальную промывку сетей водоснабжения в детском саду №22, на время работ могут временно появляться примеси в воде, сообщается на сайте предприятия.

«13 июля с 09:00 до 17:00 для поддержания качества услуг проведут плановую промывку внутриквартальных сетей водоснабжения без отключения подачи воды по адресу: Подольск, улица Северная, 16/2 (детский сад №22). В период проведения работ возможно кратковременное появление примесей в воде», - говорится в сообщении.

Жителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.