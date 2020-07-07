РИАМО - 7 июл. До конца лета в Москве заменят 13 станций мониторинга атмосферного воздуха, в числе первых заменили станцию в Хамовниках, сообщил заместитель директора ГПБУ «Мосэкомониторинг» Евгений Никитич.

«В настоящее время срок службы некоторых станций превышает 10 лет. Несмотря на регулярное обслуживание, продление срока службы не целесообразно, поэтому мы проводим регулярную замену этих станций. Причем станции не просто заменяются на новые, мы ставим станции с новыми техническими характеристиками», - сказал Никитич.

Станции обладают повышенной надежность, они могу определять дополнительные параметры, а также с повышенной точностью определяют необходимых параметры при мониторинге качества воздуха.

Одна из первых станций, которую заменили, находится в Хамовниках на пересечении ТТК и Комсомольского проспекта. Хоть и монтаж еще до конца не закончен, но станция уже введена в эксплуатацию и данные с нее уже поступают. Всего станция контролирует семь параметров. В ближайшее время планируется ее усовершенствовать. После этого количество веществ, которое будет контролироваться увеличится вдвое.