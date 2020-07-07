РИАМО - 7 июл. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал итоги телефонного опроса россиян в июне, которые показали, что выросло количество жителей, у которых ежемесячный доход до 15 тысяч рублей, сообщает Газета.ru.

Ранее РБК опубликовал итоги телефонного опроса россиян в июле. Согласно данным исследования, доля россиян с доходом до 15 тысяч рублей в месяц увеличилась с 38,1% в феврале до 44,6% в июне. В опросе приняли участие 1,5 тысячи человек.

«Я бы здесь ответил осторожно. Мы не знаем ни методологии подсчета, ни других критериев. Выборка далеко не самая большая. Однозначно можно сказать, что на основе такой выборки делать выводы по федеральному уровню некорректно», - сказал Песков.

Он подчеркнул, что в стране проблемой бедности в приоритете занимаются глава государства и правительство.

«Это то, на что направлено действие практически всех программ развития», - добавил пресс-секретарь президента.

Он уточнил, что есть обстоятельства, которые временами затрудняют реализацию данных планов, но это не значит, что работа в этом направлении прекращается.