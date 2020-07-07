РИАМО - 7 июл. Между Подмосковьем и Москвой курсируют свыше 170 маршрутов «Мострансавто», за первый месяц лета они перевезли свыше 5,3 миллиона пассажиров, говорится в сообщении пресс-службы компании.

Около 130 маршрутов компании следуют до станций Московского метрополитена. Наибольшее количество маршрутов предприятия доставляют пассажиров к станциям метро «Щелковская» (20 маршрутов), «Лесопарковая» (17), «Тушинская» (14) и «Партизанская» (11).

«Всего в перевозках до Москвы задействовано свыше 900 транспортных средств. На 81% маршрутов действуют социальные льготы. За первый месяц лета услугами автобусов, следующих из Московской области в Москву, воспользовались больше 5,3 миллиона раз», - говорится в сообщении.

При этом большинство пассажиров совершали поездки по социальным картам жителя Подмосковья и москвича – по ним за июнь прошло свыше 2,3 миллиона транзакций.

Самым популярным способом оплаты проезда стали карты «Стрелка», на которые пришлось 1,8 миллиона операций. На втором месте – бесконтактные банковские карты и гаджеты: ими проезд оплатили 1,2 миллиона раз.

На территории Подмосковья и Москвы действует масочно-перчаточный режим, несмотря на снятие большинства ограничительных мер. В общественном транспорте запрещено находиться без масок и перчаток.