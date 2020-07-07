РИАМО - 7 июл. Парк «Зеленая река» в составе жилого квартала «Символ» расширят и создадут в нем сухой фонтан, каток и площадь для рынка выходного дня, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

Первая очередь парка «Зеленая река» длиной порядка 500 метров открылась в прошлом году. Здесь есть мост с опорами-кадками и висячими садами, развивающие игровые площадки из природных материалов, пергола из натуральной лиственницы длиной 30 метров и многое другое.

«На днях парк «Зеленая река» стал лучшим в номинации «Городской дизайн» по версии MUF Community Awards - 2020 <...>. Проект сделан с душой, много интересных задумок с точки зрения дизайна, озеленения, замечательные площадки для детей. Протяженность парка со временем составит порядка 2 километров, а его функционал будет расширен – вторая очередь «Зеленой реки» уже находится в стадии разработки», - сказал главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов.

На участке площадью 1,45 гектара, который продолжит бульвар в сторону шоссе Энтузиастов, появится сквер, где будут сухой фонтан и ручей, площадь для рынка выходного дня и площадка для зимнего катка, а также перголы с защитой от дождя и площадка для занятий разнообразными видами спорта.

Парк передадут городу в 2025 году. После открытия всех участков «Зеленая река» займет 20% от всей застройки территории бывшей промзоны.