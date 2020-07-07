РИАМО - 7 июл. Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении трех мужчин, которые подозреваются в убийстве предпринимателя, а также в незаконном обороте оружия и боеприпасов, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ Следственного комитета России по Московской области.

В начале 2014 года один из обвиняемых решил убить своего компаньона по бизнесу – президента компании «МСК менеджмент» и учредителя «Синтез» Николая Мартынова, чтобы единолично распоряжаться капиталом фирм. Для этого он нашел исполнителей убийства, пообещав за это один миллион рублей.

«В результате 31 марта 2014 года Мартынов прибыл в поселок Некрасовский Дмитровского района к своему дачному дому. В этот момент один из обвиняемых, проконтролировав его прибытие на место, дал сигнал своему сообщнику, который произвел в коммерсанта два выстрела из неустановленного огнестрельного оружия. После этого обвиняемые с места преступления скрылись», - говорится в сообщении.

Спустя несколько дней пострадавший скончался в больнице, не приходя в сознание. Исполнителей и организаторов убийства по «горячим следам» установить и задержать не удалось.

На стадии предварительного следствия обвиняемые отрицали причастность к совершенному преступлению. Однако следователям удалось доказать их вину.

Уголовное дело передано в суд.