РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 7 июл. Жителей подмосковного Красногорска призвали стерилизовать своих питомцев для того, чтобы избежать появления нежелательного потомства, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

«Стерилизация – это проверенный, эффективный и наиболее гуманный способ контроля популяции домашних питомцев. Своевременное удаление репродуктивных органов не только избавляет от появления нежелательного потомства, но и положительным образом сказывается на поведении и характере животного», - говорится в сообщении.

Также стерилизованный питомец не агрессивен и не метит территорию.