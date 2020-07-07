РИАМО - 7 июл. На семи станциях МЦК во вторник начали бесплатно раздавать питьевую воду, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Воду начали раздавать на станциях «Андроновка», «Локомотив», «Бульвар Рокоссовского», «Владыкино», «Окружная», «Стрешнево» и «Зорге».

В Московской области и столице до вечера 7 июля объявили «оранжевый» уровень погодной опасности из-за жары выше 33 градусов.

Во вторник в Московском регионе ожидается переменная облачность, кратковременный дождь, местами ливни и град. Будет дуть южный и юго-восточный ветер, при грозе его порывы могут достигать 12-17 метров в секунду. Температура воздуха в городе составит до плюс 33 градусов, а по области – до 35 градусов.