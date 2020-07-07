РИАМО - 7 июл. Более 110 тысяч человек в Подмосковье были переведены на удаленную работу в период эпидемии коронавируса, по результатам опроса более 41% работников готовы продолжить работу в таком формате, сообщил председатель комитета Мособлдумы по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Андрей Голубев.
Во время действия в Подмосковье ограничительных мер из-за коронавируса была прекращена деятельность большинства предприятий. Организациям рекомендовали максимально перевести работу в дистанционный формат.
«В Московской области численность работников на временной удаленной работе превысила 110 тысяч человек. Ранее (до пандемии – ред.) в целом по России было зарегистрировано около 30 тысяч работников, которые осуществляли свою деятельность на удаленной основе», - сказал Голубев в ходе парламентских слушаний в Мособлдуме по обсуждению поправок в Трудовой кодекс России об удаленной работе.
Он отметил, что по результатам опроса более 41% работников и более 70% работодателей готовы продолжить работу в таком формате.
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Текстовая трансляция
7 ИЮЛЯ
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