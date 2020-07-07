РИАМО - 7 июл. Более 110 тысяч человек в Подмосковье были переведены на удаленную работу в период эпидемии коронавируса, по результатам опроса более 41% работников готовы продолжить работу в таком формате, сообщил председатель комитета Мособлдумы по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Андрей Голубев.

Во время действия в Подмосковье ограничительных мер из-за коронавируса была прекращена деятельность большинства предприятий. Организациям рекомендовали максимально перевести работу в дистанционный формат.

«В Московской области численность работников на временной удаленной работе превысила 110 тысяч человек. Ранее (до пандемии – ред.) в целом по России было зарегистрировано около 30 тысяч работников, которые осуществляли свою деятельность на удаленной основе», - сказал Голубев в ходе парламентских слушаний в Мособлдуме по обсуждению поправок в Трудовой кодекс России об удаленной работе.

Он отметил, что по результатам опроса более 41% работников и более 70% работодателей готовы продолжить работу в таком формате.

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Текстовая трансляция

7 ИЮЛЯ

- Бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявил, что, скорее всего, Covid-19 вернется зимой, но это не должно ограничивать россиян.

«Про те потери, которые мы получили в экономике, я не говорю, для этого есть экономисты, но надо на строго научной основе оценить, что мы получили в результате глубочайшей самоизоляции, особенно пожилого населения. Они вынуждены были находиться в замкнутых пространствах. И так они не особо активны, на работу ходить не надо, но у них был свой ритм жизни».

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В России за минувшие сутки зарегистрировали 6 368 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 177 больных, в Москве - 629.

- Больных коронавирусом в РФ планируют отслеживать по геолокации. Для этого могут использовать номера телефонов.

- Уже более 39 тысяч человек в Подмосковье вылечились от коронавирусной инфекции. Все вылечившиеся выписаны после получения отрицательных результатов теста на Covid-19.

- Поезд, посвященный врачам, запустят в московском метро осенью. Так город поддержит борцов с пандемией коронавируса.

- После прохождения лечения от Covid-19 в Москве вылечились еще 2066 человек. Всего с начала пандемии в городе выздоровели свыше 159,7 тысячи пациентов

- У второй группы добровольцев на испытании вакцины от Covid‑19 осложнений по здоровью нет. Предполагается, что на следующей неделе испытуемым введут второй компонент лекарства.

- В Москве за сутки скончались 24 пациента с коронавирусом. За время пандемии в столице умерли 3999 человек.