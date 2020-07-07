РИАМО - 7 июл. В Зеленограде в районе Георгиевского проспекта произошло ДТП, мотоциклист сбил ребенка, с места аварии санитарный вертолет эвакуировал мальчика подросткового возраста, сообщается в Instagram-акаунте московского авиацентра.

«7 июля днем экипаж дежурного санитарного вертолета Московского авиационного центра вылетел по вызову в город Зеленоград. По предварительным данным, <...> в районе Георгиевского проспекта произошло ДТП, мотоциклист сбил ребенка», - говорится в сообщении.

В полете пострадавшего сопровождала авиамедицинская бригада, которая поддерживала и контролировала его состояние.