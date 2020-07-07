РИАМО - 7 июл. Резидент особой экономический зоны «Дубна» - компания «Эйлион» - запустила в эксплуатацию высокотехнологичную автоматизированную линию по выпуску вакуумных пробирок для взятия крови, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Это уже третья производственная линия резидента ОЭЗ «Дубна». Инвестиции в проект составили 70 миллионов рублей. Производительность установленного оборудования составит 4 миллиона единиц продукции в месяц, а суммарная мощность завода может достигнуть 170 миллионов вакуумных пробирок в год.

«Сниженные налоговые ставки, таможенные льготы, а также другие привлекательные инвестиционные условия позволяют предприятиям успешно строиться и развиваться на территории особых экономических зон Подмосковья. В регионе создано четыре ОЭЗ, где инвесторы могут реализовывать свои проекты с максимальной эффективностью», - сообщила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Наталья Егорова.

Новая линия компании «Эйлион» оснащена автоматическими отбраковщиками, что позволяет в значительной степени снизить влияние на качество продукции «человеческого фактора». Кроме того, за счет более высокого уровня автоматизации снижена себестоимость производства.

Также линия позволила предприятию существенно расширить ассортимент выпускаемой продукции.