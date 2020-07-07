РИАМО - 7 июл. Резидент особой экономический зоны «Дубна» - компания «Эйлион» - запустила в эксплуатацию высокотехнологичную автоматизированную линию по выпуску вакуумных пробирок для взятия крови, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
Это уже третья производственная линия резидента ОЭЗ «Дубна». Инвестиции в проект составили 70 миллионов рублей. Производительность установленного оборудования составит 4 миллиона единиц продукции в месяц, а суммарная мощность завода может достигнуть 170 миллионов вакуумных пробирок в год.
«Сниженные налоговые ставки, таможенные льготы, а также другие привлекательные инвестиционные условия позволяют предприятиям успешно строиться и развиваться на территории особых экономических зон Подмосковья. В регионе создано четыре ОЭЗ, где инвесторы могут реализовывать свои проекты с максимальной эффективностью», - сообщила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Наталья Егорова.
Новая линия компании «Эйлион» оснащена автоматическими отбраковщиками, что позволяет в значительной степени снизить влияние на качество продукции «человеческого фактора». Кроме того, за счет более высокого уровня автоматизации снижена себестоимость производства.
Также линия позволила предприятию существенно расширить ассортимент выпускаемой продукции.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии