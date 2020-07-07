РИАМО – 7 июл. В «Одноклассниках» пройдет виртуальный круглый стол в поддержку просветительского проекта «Книжки вверх ногами», который посвящен детям с синдромом Дауна, говорится в сообщении пресс-службы соцсети.

Проект представляет собой серию видеоисторий, в которых дети с синдромом Дауна совместно с писателями, актерами и журналистами читают отрывки из любимых книг, делятся своими впечатлениями, задают вопросы и получают ответы от деятелей культуры. Проект запустят этим летом, истории можно будет увидеть в социальных сетях, в том числе и в «Одноклассниках».

«Круглый стол состоится 7 июля в 18:00 в формате видеозвонка ОК в группе благотворительного фонда «Даунсайд Ап» — надежного партнера сервиса «Добро Mail.ru». Гости мероприятия в прямом эфире обсудят изменение отношения общества к людям с синдромом Дауна и анонсируют старт акции «Книжки вверх ногами» в июле этого года. Встреча-звонок будет транслироваться в прямом эфире «Одноклассников», поэтому зрители в чате смогут задавать вопросы гостям передачи и семьям с «солнечными детьми», - говорится в сообщении.

Вести круглый стол будет известная радиоведущая Ева Корсакова. Также среди гостей - журналист и писатель Леонид Парфенов, телеведущая и общественный деятель Тутта Ларсен, генеральный директор фонда «Синдром любви» Юлия Лавричева, генеральный директор триатлонных стартов Андрей Кавун, родители детей с синдромом Дауна и сами «солнечные дети».

Организаторы круглого стола в ОК — благотворительные фонды «Даунсайд Ап» и «Синдром любви», а также основатели акции «Книжки вверх ногами». Эксперты и гости круглого стола поговорят о проблемах людей с генетической особенностью в виде дополнительной хромосомы, об их индивидуальности и интересах, успехах и жизненных историях. Также речь пойдет о книгах, которые объединяют обычных и необычных людей.

Пользователи ОК узнают истории семей с особенными детьми, которые достигли огромных успехов в спорте, творчестве, искусстве, смогут задать вопросы экспертам, представителям фондов и родителям.

Также в группе «Одноклассники все ОК» 8 июля стартует просветительский проект с информационными карточками про синдром Дауна. В проекте будет 10 карточек, которые последовательно развенчают такие популярные мифы, как «синдром Дауна — это болезнь», «такие люди всю жизнь остаются детьми», «они не могут участвовать в жизни общества», «стоять рядом с ними опасно» и другие.