РИАМО (БАЛАШИХА) - 7 июл. Жительницы Балашихи Елена Виниченко и Светлана Кулагина в период с 2013 года высадили в своем дворе на улице Летной в микрорайоне Авиаторов более 200 видов растений: жасмин, гортензии, ромашки, клены, рябину и другие, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Женщины приехали в Балашиху осенью 2012 года, а весной 2013 года вышли на субботник, где и познакомились.

«Сажали сначала у дома №2 на улице Летной клумбу, потом подумали, что нам нужно развернуться. По мере того, как мы благоустраиваем участок, изучаем ландшафтный дизайн. Делаем все на свои средства, бывает, неравнодушные жители помогают, управляющая компания. За все время мы высадили более 200 видов растений», - сказала Виниченко.

Она добавила, что ежегодно во дворе появляются многолетние и однолетние растения. На территории растут розы, жасмин, белые, розовые и голубые гортензии, ромашки, клены, рябина и другие цветы и кустарники. На участке женщины смастерили мельницу, мостики, каменных улиток, кормушку для птиц, аиста, выложили дорожки из щебня.

«1-2 раза в неделю мы выходим на участок и какими-то работами занимаемся - прополкой, сажаем новые цветы. Не бывает так, что здесь нет работы. По вечерам жители не только нашего дома, но и из соседних приходят, любуются и фотографируются. Многие благодарят. У нашей клумбы даже есть свой Instagram, куда мы выкладываем фотографии», - подчеркнула Виниченко.

В 2018 году двор на улице Летной, 2 победил в номинации «Всем миром» в конкурсе «Мой двор - моя гордость!».