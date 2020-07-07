РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 июл. Жители подмосковного Подольска сдали 60 литров крови на станции переливания за прошедшую неделю, сообщается в группе «ГБУЗ Московской области «ПСПК» в соцсети «ВКонтакте».

«На Подольской станции переливания крови с 29 июня по 3 июля приняли участие в сдаче крови 114 доноров, 20 из которых сдали кровь впервые. В результате было заготовлено 60 литров цельной крови. У 12 доноров был осуществлен забор, и заготовлено 7 литров плазмы, у семи доноров осуществлен забор тромбоцитов», - говорится в сообщении.

Сотрудники станции поблагодарили неравнодушных жителей за участие в донорстве. Сдать кровь могут все желающие в возрасте от 18 лет, не имеющие проблем со здоровьем, с понедельника по пятницу с 8:00 до 13:00. Учреждение находится по адресу: улица Кирова, дом 9.