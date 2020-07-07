РИАМО - 7 июл. Пожар в металлическом строении по адресу: 2-й Сетуньский проезд, дом 3, потушили, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Москве.

Первое сообщение о пожаре поступило в 11:41 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях столичного главка МЧС РФ.

«Оперативно прибывшими пожарно-спасательными подразделениями было установлено, что происходило горение в одноэтажном стоящем отдельно металлическом строении», - говорится в сообщении.

Площадь пожара составила 600 квадратных метров. В 12:32 пожар был локализован, а в 13:01 ликвидирован. Сведений о пострадавших не поступало.

В ликвидации возгорания были задействованы 33 единицы техники и 109 человек личного состава.