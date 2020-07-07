РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 7 июл. Пострадавшую от падения мусора в микрорайоне Изумрудные холмы подмосковного Красногорска девочку могут выписать из больницы в конце недели, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

«Смотрите! Приехала навестить Омину. Девочка-красавица чувствует себя хорошо. Разговаривает, кушает, у нее ничего не болит. Уже выходила с папой на улицу. В конце недели Омина поедет домой», - написала Мишонова в своем Instsgram- аккаунте.

Она отметила, что бригада нейрохирургов Красногорской клинической больницы подарили малышке шанс на полноценную жизнь.

«Контрольная КТ показала, что девочка уверенно восстанавливается без последствий. Теперь важно, чтобы в этот важный период после такой сложной операции семья выполняла все предостережения и рекомендации врачей. Берегла малышку», - подчеркнула Мишонова.

Детский омбудсмен отметила, что девочка не очень любит людей в белых халатах и встретила ее настороженно.

«Но подаренный мышонок сделал свое дело. Будь здорова, девчушка! Спасибо врачам!» - заключила Мишонова.