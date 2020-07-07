РИАМО - 7 июл. В Ленинском городском округе реализуется четыре национальных проекта в сфере образования, благодаря реализации данных проектов в округе будет повышаться качество образования, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

Как отметил главы округа Алексея Спасского, участие в нацпроектах - это новые возможности для повышения качества образования в муниципалитете.

«Продолжаем работать над тем, чтобы наши дети получали качественное конкурентное образование и смогли стать успешными в современной жизни», - отметил Спасский.

Так, в рамках проекта «Современная школа» на базе Бутовской школы №2 работает центр «Точка роста», в котором школьники могут повысить уровень знаний по ряду предметов. В сентябре второй подобный центр появится и в Володарской школе.

На базе Лопатинской школы готовится к открытию центр цифрового образования «IT-Клуб». Там школьники смогут получить навыки программирования. Его открытие стало возможным в рамках нацпроекта «Цифровая образовательная среда».

Кроме того, в рамках реализации национального проекта «Демография» до конца текущего года в Ленинском округе создадут 180 дополнительных мест в детских садах.

Также в муниципалитете реализуется проект «Успех каждого ребенка», направленный на раскрытие творческого потенциала детей. В рамках его реализации с апреля 2020 года порядка 3 тысяч учащихся Ленинского округа приняли участие во Всероссийском конкурсе «Большая перемена» и в федеральных программах «Наставничество» и «Менторство».