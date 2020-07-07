РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 июл. Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ) Подольска внесли в перечень системообразующих организаций российской экономики в сфере промышленности, сообщается на сайте предприятия.

«Решением правительственной комиссии по повышению устойчивого развития российской экономики АО «ЦНИИТОЧМАШ» (входит в госкорпорацию «Ростех») включили в перечень системообразующих организаций российской экономики в сфере промышленности по разделу «Промышленность обычных вооружений», - говорится в сообщении.

Представление о включении предприятия в перечень внесло Минэкономразвития (МЭР) РФ. По определению МЭР, институт полностью соответствует одному из основных критериев отбора – является головным исполнителем гособоронзаказа.

ЦНИИТОЧМАШ является центром исследований и разработок стрелкового оружия, военной техники, боеприпасов, тренажеров, боевой экипировки военнослужащих, другого вооружения, а также средств защиты вооружения и военной техники от высокоточного оружия.

«За более чем 76 лет ЦНИИТОЧМАШ запустил в серийное производство свыше 150 образцов и комплексов стрелкового, артиллерийского, противотанкового вооружения, боевых технических средств и патронов различного типа, разработанных в институте. Немалая часть из них до сих пор состоит на вооружении российской армии», – сказал генеральный директор института Альберт Баков.

Баков напомнил, что 74 сотрудника института стали лауреатами Государственной, Ленинской, Правительственной и других премий, присуждаемых за выдающиеся заслуги, более 200 работников получили государственные награды. ЦНИИТОЧМАШ и его конструкторы, инженеры, испытатели получили 3 392 авторских свидетельства и патента на изобретения. Продукция предприятия поставлялась и поставляется почти в 40 стран мира.

Среди разработок института – комплект боевой экипировки второго поколения «Ратник», прибор наведения к ПТРК «Корнет», самоходное артиллерийское орудие ВДВ «Нона», пистолеты «Гюрза», «Удав», снайперская винтовка ВСС и многое другое. Из наиболее известных необычных образцов оружия, созданных при головной роли института, следует выделить подводное оружие, бесшумное оружие и оружие для оснащения подразделений по борьбе с терроризмом.

Одновременно институт ведет работу по созданию высокоточных снайперских комплексов нового поколения, 120-миллиметрового перспективного САО для ВДВ «Лотос», девятимиллиметрового самозарядного пистолета, а также над рядом других перспективных проектов.