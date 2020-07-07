РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 7 июл. Сотрудники ГИБДД Люберец проводят оперативно – профилактическое мероприятие «Грузовик», рейд продлится до 12 июля, говорится в сообщении БДД отдела ГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

«В целях повышения безопасности и профилактики аварийности с участием грузового транспорта, а также пресечения нарушений требований ПДД РФ водителями грузового транспорта и прицепов к ним, в период до 12 июля на территории обслуживания отдела ГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Грузовик», - говорится в сообщении.

Целью данного мероприятия является активизация предупредительно-профилактической работы по обеспечению безопасности дорожного движения при перевозках грузов автотранспортом.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверки автотранспортных предприятий и ИП, выполняющих перевозки грузовиками, в первую очередь имеющими высокие относительные показатели аварийности, характеризующиеся низкой транспортной дисциплиной водителей, а также эксплуатирующих ТС по договорам аренды.

Проверке подлежат специализированные предприятия, оказывающие грузовым перевозчикам услуги по проведению проверок технического состояния ТС, предрейсовому медицинскому осмотру водителей. Особое внимание уделяется соблюдению водителями режима труда и отдыха, наличию в ТС исправного средства контроля - тахографа.