РИАМО – 7 июл. Три теста на коронавирус у теннисиста Андрея Рублева показали отрицательный результат, теперь спортсмен может выйти на корт, сообщает Газета.ru.
«После 14-дневного карантина и трех отрицательных тестов на коронавирус мой доктор разрешил мне сыграть на турнире Тима в Китцбюэле на этой неделе», — написал спортсмен в Twitter.
Теннисист оказался на карантине после того, как побывал на благотворительном турнире сербского теннисиста Новака Джоковича, где произошла вспышка Covid-19.
Текстовая трансляция
7 ИЮЛЯ
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