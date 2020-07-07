РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 7 июл. Во вторник на портале «Живу спортом» состоятся очередные тренировки в Zoom-формате, первая тренировка начнется в 14:00, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

«В 14:00 и 19:00 начнется тренировка - кроссфит. В 14:00 и 19:00 - йога. В 19:00 - стретчинг. Любой житель городского округа Люберцы может присоединиться к занятиям. Для этого необходимо: выбрать тренировку из расписания, зарегистрироваться на портале живуспортом.рф , получить уникальную ссылку на Zoom-тренировку, подключиться, согласно расписанию, к Zoom-конференции и приступить к тренировке», - говорится в сообщении.

Занятия проходят в трех возрастных категориях: взрослые, активное долголетие (55+). Проводят тренировки чемпионы России, мира и Европы по разным видам спорта, действующие члены сборной России и квалифицированные инструкторы.