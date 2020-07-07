РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 7 июл. Детей возрасте от семи до 11 лет приглашают принять участие в работе летней арт-площадки с 3 по 21 августа, сообщается на официальном сайте администрации городского округа.

«Программа «Летняя арт-площадка» состоится с 3 по 21 августа. Желающие могут записаться на первую, вторую, третью неделю проекта или сразу на весь период. Возраст участников - от семи до 11 лет», - говорится в сообщении.

Каждый день ребят ждут разнообразные обучающие, развивающие и развлекательные мероприятия, а также игры на свежем воздухе в старинной усадьбе «Знаменское-Губайлово».

Узнать все о «Летней арт-площадке» и записаться на нее можно по телефону:8(495)-369-23-46.