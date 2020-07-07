РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 7 июл. Ученица детской музыкальной школы №2 городского округа Люберцы Виктория Ригель стала лауреатом II степени Всероссийского фестиваля-конкурса «Я могу! Онлайн», говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

Жительница Люберец выступала в номинации «Классическое инструментальное творчество (фортепиано)», возрастная категория 10-12 лет.

«Поздравляем Викторию и ее преподавателя Наталью Михайлову с достойным результатом!» - говорится в сообщении.