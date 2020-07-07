РИАМО – 7 июл. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что задержание советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова не связано с его бывшей журналистской деятельностью, сообщает Газета.ru.

«Насколько мы осведомлены, это задержание никоим образом не связано с журналистской деятельностью, которой прежде занимался Иван Сафронов», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Песков напомнил, что Сафронов входил в президентский пул. Также он уточнил, что российские контрразведчики «работу выполняют очень хорошо».

Ивана Сафронова задержали во вторник по обвинению в госизмене. ФСБ считает, что Сафронов работал на одну из спецслужб НАТО. В «Роскосмосе» он выстраивал внутреннюю информационную политику.

Видео задержания советника гендиректора «Роскосмоса» Ивана Сафронова в Москве>>