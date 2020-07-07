РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 7 июл. В Щелковском перинатальном центре родилось 2 806 детей с начала 2020 года, в том числе 55 двоен и даже одна тройня, сообщается в официальной группе администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

«Областной центр материнства и детства в Щелкове открылся 30 августа 2017 года. За это время тут родилось более 12 тысяч детей», - говорится в сообщении.

Основной специализацией центра является оказание медицинской помощи беременным женщинам с эндокринными патологиями.