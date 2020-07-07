РИАМО - 7 июл. В Рузском городском округе в рамках первого этапа борьбы с борщевиком Сосновского обработано более 540 гектаров муниципальных земель, уже начался второй этап работы, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Обработка земли от сорняка производится механическим и химическим способами.

«Мониторинг пораженных борщевиком участков в этом году был затруднен из-за эпидемиологических ограничений, но специалистами земельного контроля администрации уже обследовано около трети запланированных к осмотру территорий. К сожалению, заросли борщевика обнаружены в двух случаях из трех», - отметил глава Рузского округа Николай Пархоменко.

Он напомнил, что зафиксировать пораженные сорняком территории в округе необходимо до 1 августа.

Ранее глава Минсельхозпрода Подмосковья Андрей Разин сообщал, что в регионе планируемая площадь к обработке, зараженная борщевиком, составит в этом году более 32 тысяч гектаров. На эти цели в городские округа направлено на 10% больше, чем в прошлом - порядка 350 миллионов рублей.