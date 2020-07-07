РИАМО - 7 июл. Доля жителей России с доходом ниже 15 тысяч рублей в месяц увеличилась с 38,1% в феврале до 44,6% в июне, сообщает РБК.

Такие данные получены при проведении телефонного опроса среди россиян в июне. В опросе приняли участие 1,5 тысячи человек.

«Каждый пятый респондент сообщил о значительном падении доходов с начала распространения в России пандемии Covid-19, а каждый десятый — о полной потере заработка», - говорится в сообщении.

Наибольшее количество жителей страны, согласно данным опроса, живут на ежемесячный доход от 5 тысяч до 15 тысяч рублей. О среднем месячном доходе менее 5 тысяч рублей сообщили 8,1% респондентов.

В то же время доля россиян с доходом от 15 тысяч до 25 тысяч рублей в месяц увеличилась с 25,6% до 28,2%.

Количество жителей страны, которые получают доход 25-35 тысяч рублей, уменьшилось с 15,3% до 13%, с доходом 35-50 тысяч рублей — с 11,5% до 8,5%, с доходом 50-100 тысяч рублей— с 7,6% до 3,5%.

При этом в ходе опроса выяснилось, что число респондентов с доходом, превышающим 100 тысяч рублей, увеличилось с 1,8% до 2,1%.