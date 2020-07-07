РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 июл. Активисты микрорайона Кузнечики совместно с УК оборудовали две декоративные клумбы с туями и можжевельником у жилого дома, сообщается в группе «ТУ в микрорайоне Кузнечики» в соцсети «ВКонтакте».

«В микрорайоне Кузнечики благодаря совместным действиям собственника нежилых помещений, учредителя ООО «Люкс-Ойл» Веры Коротеевой, председателя совета многоквартирного дома №8/1 по бульвару 65-летия Победы Александра Солдатова и управляющей компании МУП «ДЕЗ» перед домом были оборудованы две клумбы», - говорится в сообщении.

Они возведены по типу «альпийских горок». На клумбах высажены туи, можжевельники, спиреи, карликовые сосны, а также многолетние цветущие растения такие, как лилейник и хоста.

Клумбы украсили территорию возле выхода из магазина «Дикси», где раньше были только вытоптанная трава и мелкий мусор. Территориальное управление в микрорайоне Кузнечики благодарит всех, кто принимал участие в благоустройстве этой территории.