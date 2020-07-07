РИАМО - 7 июл. В этом году Московский велофестиваль в рамках празднования Дня московского транспорта решили повести в онлайн-формате, участникам предложат принять участие в индивидуальном Добром велозаезде, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Онлайн-марафон стартует 7 июля. В течение шести дней участники будут получать задания и доступ к бесплатным онлайн-тренировкам.

«Победителям гарантированы призы: велосипед, бесплатный доступ к городскому велопрокату «Велобайк» на весь сезон 2020 года, спортивные абонементы и возможность принять участие в закрытом музыкальном велофестивале, который запланирован на сентябрь», - говорится в сообщении.

Чтобы стать участником онлайн-марафона, нужно оставить заявку на сайте фестиваля.

Одно из заданий — Добрый велозаезд. Его можно выполнить из любой точки мира. Для этого нужно лишь зарегистрироваться, установить мобильное приложение-трекер и проехать за одну поездку не менее 16 километров с 11 по 19 июля.

Для фиксации результата нужно запустить поездку в трекере и закончить ее после завершения. За каждого участника, который проедет минимум 16 километров на велосипеде, «Велобайк» переведет 50 рублей в благотворительный фонд, который помогает больным людям. Призы получат все участники.