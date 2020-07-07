РИАМО - 7 июл. В рамках голосования на столичном проекте «Активный гражданин» горожане могут выбрать образ и имя виртуального помощника московской подземки, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Новый чат-бот будет отвечать на вопросы о метрополитене, Московском центральном кольце, а также о Московских центральных диаметрах.

«Виртуальный помощник обещает стать одним из самых технологичных среди чат-ботов транспортных компаний мира. Образ и имя выбирают горожане. В мае в социальных сетях Московского метрополитена прошел конкурс имен, и за месяц участники прислали более 400 вариантов для предложенных образов», - говорится в сообщении.

Кроме того, при голосовании можно выбрать образ чат-бота. На выбор представлены три образа: дежурная по станции, диспетчер, робот-андроид.

Для дежурной по станции можно выбрать имя также из трех вариантов - Александра, Майя или Маша Москвина. Для диспетчера метро — Евгений Сергеевич, Роман или ТранспортФан. «А для робота-андроида на выбор представлены: ТранспортБот, ПассажирБот и МосБот.

Чат-бот будет помогать пассажирам искать забытые транспорте вещи, а еще составлять заявки на сопровождение инспекторами Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП). Если возникнет необходимость, то чат-бот подключит к общению с пассажиром оператора.

На сегодняшний день ведутся испытания виртуального помощника. Специалисты проверяют его интеллектуальные способности, скорость реагирования и чувство юмора.

Чат-бот планируют запустить этой осенью.