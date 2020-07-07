РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 июл. В подмосковном Подольске на шести улицах и в одном сквере установили кашпо с цветами, сообщил глава Подольска Николай Пестов.

«Муниципальное бюджетное учреждение «Подольский комбинат благоустройства» установило специальные кашпо на улицах Кирова, Матросской, Стекольникова, на проспекте Ленина и Революционном проспекте. Украшения размещены на секциях ограждений», - написал Пестов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Также круглые кашпо установили в сквере Поколений и на разделительной полосе по улице Стекольникова.