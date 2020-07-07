РИАМО - 7 июл. Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил, как работает детский сад №8 в Чехове после снятия карантинных ограничений, а также подарил детям наборы для творчества, игры, воздушные шарики и мороженое, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства региона.

Ранее в связи с распространением коронавирусной инфекции подмосковные детсады работали в режиме дежурных групп. С 6 июля все дошкольные образовательные учреждения вернулись к работе в обычном режиме с соблюдением санитарно-эпидемиологического стандарта.

«Мы открыли детские сады, запрос на них был огромный. Сегодня я проверил, как соблюдаются новые стандарты. Детишки довольны, родители могут работать. Я надеюсь, что мы раз и навсегда уже попрощаемся с Covid-19, но все меры предосторожности нужно соблюдать», – сказал Воробьев.

В детский сад №8 в Чехове записаны 168 малышей, с ними работает 21 педагог. Утром здесь измеряют температуру у всех воспитателей, детей и родителей. Малышей осматривает специально приглашенный медработник, который выдает ребятам справки. В учреждении занимаются гендерным воспитанием дошкольников.

«Есть занятия в группах, которые дают понять, что мальчик – будущий мужчина, будущий защитник, а девочка - будущая мама, которая будет оберегать и хранить эту семью. Сейчас у нас будет физкультурное занятие, мальчики на них всегда стараются уступать девочкам. Такое отношение прививается с маленького возраста, это и этикет, и гендерное воспитание», - отметила заведующая детсадом Ольга Лештаева.

В Московской области насчитывается более 2 тысяч детских садов. Сейчас их посещают около 100 тысяч малышей, с окончанием сезона отпусков численность групп увеличится более чем в четыре раза.

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