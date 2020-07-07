РИАМО - 7 июл. На Московской железной дороге в первом полугодии 2020 года зарегистрировано на 21% несчастных случаев меньше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в сообщении пресс-службы Московской железной дороги.

«Среди самых распространенных нарушений – хождение по путям в неустановленных местах, переход железной дороги перед приближающимся поездом и попытки взобраться на платформу или спрыгнуть с нее», - говорится в сообщении.



Для повышения безопасности и профилактики нарушений на Московской железной дороге ежегодно проводят информационно-разъяснительную работу и технические мероприятия.

В этом году на территории Московской области планируется построить 11 новых одноуровневых пешеходных переходов.