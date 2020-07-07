РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 7 июл. В подмосковном Подольске привлекут широкую общественность к обсуждению дальнейшей судьбы Ивановского леса, пока проводится его санитарная очистка, сообщил в интервью «РИАМО в Подольске» депутат Мособлдумы Павел Максимович.

Тема сохранения Ивановского леса достаточно болезненна для граждан и требует постоянного внимания. Есть общественники, которые крайне ревностно относятся к сохранению исторического лесного массива. Максимович старается наладить диалог с местными жителями.

«На мой взгляд, прежде, чем строить какие-либо спортивные или детские площадки, которые просят отдельные граждане, нужно привлечь широкую общественность к обсуждению данного вопроса. Совместно с коллегами из администрации городского округа не так давно мы провели встречу с общественниками на территории Ивановского леса, чтобы решить вопрос о его санитарной очистке», – сказал Максимович.

Дальнейшее благоустройство леса, кроме как санитарная очистка, на данный момент не рассматривается. Стараются не нарушать экологическую обстановку в зеленой зоне и максимально сохранить природу.

Полную версию интервью читайте на сайте «РИАМО в Подольске»>>