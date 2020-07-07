РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 июл. Пешеходный переход убрали на перекрестке улиц Комсомольская и Рабочая в целях безопасности, сообщается в группе «Администрация городского округа Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Пешеходный переход удален с перекрестка Комсомольской и Рабочей улиц в целях безопасности. Данное мероприятие было реализовано по обращению ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск на основании анализа аварийности на этом участке автодороги в комиссию по обеспечению безопасности дорожного движения», - говорится в сообщении.

Коллегиальным решением комиссии было рекомендовано перенести пешеходный переход из зоны пересечения улиц Комсомольской и Рабочей на улицу Рабочую.

По методическим материалам в сфере организации дорожного движения, данный способ организации пешеходного движения наиболее безопасен, так как пешеход меньше времени находится на проезжей части при переходе. Прежний переход обнесен заграждением, закрашен. Дорожные знаки будут демонтированы ГБУ Московской области «Мосавтодор».