РИАМО - 7 июл. В подмосковном Наро-Фоминском округе задержали молодого человека, который до смерти забил бутылкой дикую ондатру, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Полицейскими установлено, что молодой человек осуществлял броски стеклянными бутылками в ондатру, находящуюся в водоеме. Когда она приблизилась к берегу, ударил ее по голове пластиковой бутылкой с водой, от чего впоследствии животное скончалось», – сказала начальник пресс-службы областного главка МВД Татьяна Петрова.

По подозрению в жестоком обращении с животным был задержан 21-летний ранее судимый местный житель. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 245 УК РФ.

Молодому человеку грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. В настоящее время подозреваемый находится под подпиской о невыезде.