РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 7 июл. Медиков в подмосковном Подольске полностью оснастили всем необходимым, в том числе одноразовыми средствами индивидуальной защиты, сообщил в интервью «РИАМО в Подольске» депутат Мособлдумы Павел Максимович.

Медиков, работающих в «красной зоне», максимально изолируют от внешних контактов. Врачам предоставляют места для временного проживания – так, для этого перепрофилировали детско-юношеский оздоровительный центр «Родина» в Подольске.

«Медицинские работники полностью оснащены всем необходимым, в том числе одноразовыми СИЗ и многоразовыми защитными комплектами. Безусловно, этому вопросу уделяется огромное внимание, так как специалисты находятся на передовой в борьбе с Covid-19», – сказал Максимович.

Администрация Подольска в настоящее время делает все возможное для того, чтобы обеспечить максимальную защиту от коронавируса как врачей, так и жителей городского округа.

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