РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 7 июл. Паспорт готовности возможно получит котельная в поселке Малаховка подмосковных Люберец в сентябре, сообщил глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий.

Во вторник Ружицкий проверил, как проходит подготовка котельной к ОЗП. Котельная находится по адресу: поселок Малаховка, Быковское шоссе, дом 14, строение 1.

«Эта котельная обслуживает поселок МЭЗ. Мощность данной котельной была недостаточной, поэтому, когда были морозы зимой, у жителей возникали недовольства и жалобы. Сейчас мы ситуацию исправили, котельная практически готова. На данный момент идет процесс оформления документов, надеюсь, что в середине августа мы документы оформим, а в середине сентября получим паспорт готовности к зиме», - сказал глава.

Котельная обслуживает 62 многоквартирных дома, школы, детский сад и поликлинику.