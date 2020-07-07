РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 7 июл. Полицейские в подмосковном Красногорске задержали 38-летнего мужчину за серию краж велосипедов, сообщается на официальном сайте ГУ МВД России по Московской области.

В дежурную часть УМВД России по горокругу Красногорск поступило заявление от жительницы о том, что из подъезда дома на улице Лесной неизвестные похитили велосипед. Сумма ущерба составила 10 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками Красногорского отдела полиции по подозрению в совершении данного преступления установлен и задержан 38-летний местный житель», - говорится в сообщении.

Полицейскими установлена причастность подозреваемого к совершению аналогичного преступления на территории городского округа Красногорск. Общая сумма ущерба составила 20 тысяч рублей.

«По данному факту дознавателем отдела дознания УМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража», - отмечается в материале.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.