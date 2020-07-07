РИАМО - 7 июл. В первом полугодии 2020 года в Москве разрешения на ввод в эксплуатацию оформили для шести жилых домов по программе реновации общей площадью почти 120 тысяч квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы Мосгосстройнадзора.

«Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству работ на жилых объектах по программе реновации. Все выявленные замечания находятся на контроле до полного их устранения. Такой подход обеспечивает безопасность и комфорт для новоселов», – сказал глава ведомства Олег Антосенко.

Также уже построены два первых дома по реновации на территории ТиНАО в поселке Шишкин лес.

Участники программы реновации получат 1174 квартиры. Все новостройки сдали с отделкой, соответствующей стандартам реновации, качественным благоустройством и озеленением.

На прилегающей территории новых домов создали детские игровые площадки и зоны для отдыха. В нежилых помещениях на первых этажах планируют открыть магазины, кафе, аптеки, салоны красоты, спортклубы, кружки и секции для детей.