РИАМО – 7 июл. Видеоролик с кадрами задержания советника гендиректора «Роскосмоса» Ивана Сафронова распространила ФСБ, он был задержан в столице около своего дома, сообщает ТАСС.

Сафронов был задержан при выходе на работу.

«Сафронов выглядит растерянным, перед тем как посадить его в машину, сотрудники ФСБ изъяли у него сигареты, перчатки, защитную маску и удостоверение госкорпорации «Роскосмос»,- говорится в сообщении.

Советник главы «Роскосмоса» подозревается в передаче сведений, составляющих государственную тайну, представителю одной из спецслужб стран НАТО.

В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ («Государственная измена»). Ему грозит до 20 лет колонии.

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