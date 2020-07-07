РИАМО - 7 июл. Столичное метро заготовило воду для пассажиров и готово раздавать ее, если температура на станциях в течение двух часов будет выше плюс 28 градусов, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Если температура на станциях метро превышает 28 градусов в течение двух часов, мы начинаем раздавать воду пассажирам метро и МЦК. Мы постоянно отслеживаем температуру воздуха на всех станциях. Если температура на станциях превысит норму, начнем на них раздавать пассажирам воду», - говорится в сообщении.

Пассажиров попросили внимательно относитесь к своему здоровью в жаркую погоду.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в Москве во вторник ожидается 32-градусная жара, в Подмосковье температура воздуха может подняться до плюс 35 градусов.